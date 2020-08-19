» السعودية.. نمر أسود يصعد الجبال غير مكترث بالتصوير

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثق لنمر جبلي يصعد إلى الجبال المحيطة بسد ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة في السعودية.
وبحسب الفيديو يظهر النمر وهو ينتقل من منطقة لأخرى بسهولة ثم يقفز بين المناطق، حيث أظهر النمر، وعليه الشراسة لم يبال بتصويره واستمر بمرونة عالية في صعود الجبل.
وقام الشخص الذي وثق الفيديو بالتقاطه من بُعد، خوفا من أن يتعرض لأذى خاصة وأن هذه النوعية من النمور معروفة بشراستها ضد البشر.
شوهد نمر جبلي في الجبال المحيطه بسد ضرك بمحافظه المندق بزهران منطقه الباحه هذا دليل على ان هذه الحيوانات لم تنقرض من المنطقه نتمني من حمايه البئيه المحافظه عليها pic.twitter.com/9JYPnCLCAA— علي بن صبيح (@AliAlsbeh) August 19, 2020
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