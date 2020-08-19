» الحكومة تضع الخطة النهائية لعودة الطلاب إلى المدارس

19 أغسطس 2020 - 02:24 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة حول التأمين الطبي لطلاب المدارس، بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض كل الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية.





وأوضحت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين.





وقالت هالة زايد، إنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على انشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.





وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا"، والموقف المتعلق بآخر احصائيات وأعداد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، وكذا أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس.









وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملًا متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.







