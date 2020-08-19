أسماء حكام مباراة الإسماعيلى ودجلة بالدورى

19 أغسطس 2020 - 02:18 م





أعلنت لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة بالدوري الممتاز.







وقررت اللجنة إسناد المباراة للحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد التلاوي وسيد نافع وعصام بكر حكم رابع والحكم نادر قمر الدولة حكمًا لتقنية الفيديو، ومحمد القلاوي مساعدًا لحكم الفيديو.







ويلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

