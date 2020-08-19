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فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"

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فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"
فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"

عبد القادر وحيد

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ببغاء

لجين عمر

يا حيوانة

على غير المتوقع وجه ببغاء الإعلامية لجين عمر شتيمة لها، حيث وثقت ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإعلامية لجين عمران عن فيديو طريف لها مع بغبغائها  "كيوي " في منزلها .

ويظهر الفيديو الحديث المتبادل بين" لجين " والبغبغاء ، غير أنه فاجأها عندما سبها قائلا : " يا حيوانه " فسرعان ما نهته " لجين " وحاولت لفت انتباهه إلى شقيقيها باسل ومازان ليتوقف عن هذه الكلمة .

وقد أثار الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين ، بينما أحرجها البعض متسائلاً عن تكرار هذه الكلمة على مسمع البغبغان ، فيما أثنى البعض على منزل " لجين" الذي ظهر في فيديو آخر مع بعض زميلاتها.

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#لجين_عمران

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