مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي.

وقال "شوبير"، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان بشأن أزمة رحيله عن الأهلي، وقال لي إنه غاضب من تعاقد الأهلي مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بأرقام خيالية، رديت عليه وقلت له (وأنت مالك؟)".

وتابع: "رمضان اتصل على الكابتن محمود الخطيب لإبلاغه برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، لكنه لم يرد عليه، فاتصل بأمير توفيق مدير التعاقدات وقال له أنا خلصت في بيراميدز بنسبة 80 %".

وأضاف: "رمضان قال لي أيضًا، أنه حزين من موقف نادر شوقي وكيل أعماله السابق، بعد تعمده رفض عروض جيدة له، بسبب علاقته الجيدة مع الأهلي".

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