مفاجآت جديدة يكشفها شوبير فى رحيل رمضان صبحى

محمد عبد الحارس
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة في أزمة رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي.
وقال "شوبير"، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان بشأن أزمة رحيله عن الأهلي، وقال لي إنه غاضب من تعاقد الأهلي مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بأرقام خيالية، رديت عليه وقلت له (وأنت مالك؟)".
وتابع: "رمضان اتصل على الكابتن محمود الخطيب لإبلاغه برغبته في الرحيل إلى بيراميدز، لكنه لم يرد عليه، فاتصل بأمير توفيق مدير التعاقدات وقال له أنا خلصت في بيراميدز بنسبة 80 %".
وأضاف: "رمضان قال لي أيضًا، أنه حزين من موقف نادر شوقي وكيل أعماله السابق، بعد تعمده رفض عروض جيدة له، بسبب علاقته الجيدة مع الأهلي".
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