صالح جمعة يعيد أثارة الجدل بصورة جديدة رغم كلام فايلر الجيد عنه

29 يوليه 2020 - 06:10 ص

فتح صالح جمعة لاعب الأهلي بابا من الجدل بعدما نشر صورة مثيرة عبر حسابه بانستجرام من مباراة الأهلي والجونة التي لم يشارك فيها.



ونشر صالح صورة لنفسه من المباراة يجلس على الكرسي واضعا قدم على قدم وينظر للكاميرا بغضب .



وكتب صالح بجانب الصورة كلمة "Mood" في إشارة إلى أن هذه الصورة تعبر عن مزاجه الحالي.



وتأتي هذه الصورة بعد عفو فايلر عن صالح جمعة والسماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية فضلا عن الكلام عنه بشكل جيد على قناة الأهلي قبل المباراة بساعات.





