» متحدث "الري" يكشف موقف مصر في حالة فشل مفاوضات سد النهضة

28 يوليه 2020 - 11:40 م

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام لجميع الأطراف في أزمة سد النهضة، على الرغم من تيقن مصر بعدم وجود إرادة لدى البعض الأطراف من الوصول إلى اتفاق.



أضاف «السباعي»، في مداخلة مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض طالمًا هي صاحبة الحق، لافتَا إلى أن تأجيل المفاوضات جاء بعد رغبة السودان لإعادة تقدير الموقف، خاصة بعد قيام إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة بشكل أحادي.

