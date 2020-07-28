أحمد موسى : مفاوضات سد إثيوبيا هى الأصعب فى تاريخ مصر

28 يوليه 2020 - 11:20 م

قال الإعلامي أحمد موسى إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص سد إثيوبيا تجدد الاطمئنان في ظل حالة قلق أكد الرئيس أنها مشروعة.



وأضاف "موسى" ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس أغلق بعض الأبواب التي كان يحاول البعض فتحها، مؤكدا على أن المفاوضات هي السبيل الذي تسلكه مصر.



وأشار إلى أن مفاوضات إثيوبيا هى الأصعب في تاريخ مصر ولكن تاريخنا كبير في مجال المفاوضات والرئيس شبه الشعب المصري بالأسد وهو تشبيه ذو مغزى.

