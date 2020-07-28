» خبير مائي: حل أزمة سد النهضة يتطلب هذا الأمر

28 يوليه 2020 - 11:30 م

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن هناك العديد من الخيارات في التعامل مع أثيوبيا في ملف سد النهضة، ولكن مصر تلتزم بالمفاوضات من مبدأ «خيرهم من يبدأ السلام».



وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نهج مصر في التعامل مع سد النهضة عكس التصريحات التي تأتي من الجنوب.

