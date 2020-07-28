استاذ فيروسات يفجر مفاجأة بعد العيد عن علاج كورونا

28 يوليه 2020 - 10:50 م

أكد الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن هناك أدوية ولقاحات لكورونا ستخضع للاختبارات السريرية في مصر بعد عيد الأضحى بأسبوع.



وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ملف الأدوية واللقاحات سيدخل إلى لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بوزارة الصحة، متمنيًا أن يمر الملف بشكل سريع لتبدأ الاختبارات السريرية.

