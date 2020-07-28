رسائل الرئيس السيسي تبدد مزاعم إثيوبيا بشأن سد النهضة

28 يوليه 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة سد النهضة تبدد مزاعم إثيوبيا حول تصعيد مصر عسكريا لحل أزمة السد.



وأضاف علام - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية dmc- أن إثيوبيا تدعي أن مصر ترغب في الحصول على كميات كبير من المياه ليست من حقها وهذا خطا من الجانب الأثيوبي.



وتابع وزير الري الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة استمرار معركة التفاوض، مشيرا إلى أن الدولة داعمة للتفاوض لتحقيق الحفاظ على حقوق مصر المائية منذ الفراعنة حتى الآن .



وأشار علام إلى أن مصر لا تتفاوض حول حصتها في مياه النيل ولكن تتفاوض على قواعد ملء وتشغيل السد بما لا يضر مصر في فترة الجفاف، مؤكدا أن مصر ستحافظ على كل قطرة من حقها.

