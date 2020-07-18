» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين

عبد القادر وحيد
تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع عددا من الفنانين، والتي حظيت بتفاعل كبير من بين رواد مواقع التواصل.
وتظهر الصورة كلا من الفنان : " نبيل الحلفاوي يسري مصطفي هادي الجيار شعبان حسين نور الشريف ولطفي لبيب".
وعقب انتشار الصورة علق الفنان نبيل الحلفاوي قائلا : " بيلونوها ليه؟ سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها".
وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا : " حلوين جدا بس لطفي لبيب فصلني ربنا يشفيه".
وعلق آخر : " صورة جميلة لكن أول مرة أعرف إن المجموعة الرائعة دي مثلت وهم في هذا السن".
كما علق آخر : "فعلا جميلة . لكن ، لماذا لم يذكر التاريخ والمناسبة؟".
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