تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

18 يوليه 2020 - 10:08 ص

في تدوينة مقتضبة دعا المنشد الديني والقاريء الكويتي مشاري راشد على أردوغان دون أن يصرح باسمه، وذلك في عبارات تضمنية على حسابه في تويتر.

وكتب مشاري راشد على حسابه قائلا :" اللهم عليك بالصهاينة والمعتدين ومن شايعهم ووضع الزهور على قبر مؤسسهم".

وتفاعل متابعو مشاري راشد مع تدوينته، حيث علق أحدهم قائلا : للهم أمين .. ربي يفرق شملهم ويجعل كيدهم في نحرهم ويزلزل الأرض تحت أرجلهم ويملئ قلوبهم رعبا ويرينا فيهم يوما عاجلا غير آجل".

وعلق آخر : " عاد تصدق يا شيخ مشاري لو قال الإخوان " آمين لتوحدت الأمة ".

يذكر أن نشطاء كانوا قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو يضع إكليلا من الزهور على قبر ثيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية، أثناء زيارة أجراها للمقبرة الوطنية الإسرائيلية قبل سنوات.

ويظهر أردوغان فى الفيديو المنسوب إليه وهو يمتدح إسرائيل، ويتحدث عن العلاقات التاريخية التى تجمع بين تركيا والشعب اليهودى.