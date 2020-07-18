  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور: هعمل برنامج اسمه الساعاتي

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

صورة كنيسة بإيطاليا

المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

أديب

أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

عبدالله بن محمد المطلق

سؤال مفاجيء لعضو هيئة كبار العلماء عن السحاق والشذوذ.. بماذا أجاب

أحمد كريمة

هل تجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟.. كريمة يرد

3 سيارات إطفاء أخمدت حريق السيدة زينب

إخماد حريق هائل بأحد العقارات بالموسكى

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد..

سؤال مفاجيء لعضو هيئة كبار العلماء عن السحاق والشذوذ.. بماذا أجاب

الحياة السياسية

عبدالله بن محمد المطلق
عبدالله بن محمد المطلق

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

كورونا فتنة كبيرة حلت بالعالم وعلينا الرجوع لله

#

رد حاسم لـ"هيئة كبار العلماء" بشأن صيام رمضان

#

الأزهر ينعى «حمدي زقزوق»: دافع عن الوطن

#

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

أخبار السعودية

الأزواج

الشذوذ

الحلال

المطلق

قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، إن الشذوذ الجنسي موجود.

 وأضاف المطلق في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" عبر أثير إذاعة "نداء الإسلام" أمس  أن بعض الأزواج الآن يؤذون أزواجهم بهذا الشذوذ، حيث يرفضون الحلال ويذهبون للحرام نعوذ بالله من ذلك.

وكان أحد المتصلين قد وجّه سؤالا للمطلق قائلا :  "قال الله تعالى عن قوم لوط  " إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء"، فهل كان عندهم كما يعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات".

 وجاء رد المطلق بأن "هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب، إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء
» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم
» مذيعة الجزيرة تثير الجدل بعد حديثها المفاجيء عن صدام حسين
» اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟
» أسطورة الأهلي: القذر بيشتم أمي ومش هسيبه
» فنانة شهيرة: أنا ساكتة احتراما لنفسي
» مرتضى يكشف ما سيفعله لو خسر الزمالك قضية نادي القرن
» إصابات كورونا تتجاوز 13.91 مليون على مستوى العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية