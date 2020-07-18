سؤال مفاجيء لعضو هيئة كبار العلماء عن السحاق والشذوذ.. بماذا أجاب

18 يوليه 2020 - 09:46 ص

قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، إن الشذوذ الجنسي موجود.

وأضاف المطلق في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" عبر أثير إذاعة "نداء الإسلام" أمس أن بعض الأزواج الآن يؤذون أزواجهم بهذا الشذوذ، حيث يرفضون الحلال ويذهبون للحرام نعوذ بالله من ذلك.

وكان أحد المتصلين قد وجّه سؤالا للمطلق قائلا : "قال الله تعالى عن قوم لوط " إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء"، فهل كان عندهم كما يعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات".

وجاء رد المطلق بأن "هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب، إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ.