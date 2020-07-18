» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم

18 يوليه 2020 - 09:10 ص

يغلق في الثانية من ظهر اليوم السبت باب تلقي أوراق الترشيح علي مقاعد مجلس الشيوخ عقب انتهاء المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تم تحديدها بـ 8 أيام بدأت 11 يوليو وتنتهي اليوم ، علي أن تعقد الانتخابات في 9 أغسطس القادم .

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع الجاري لإعلان قائمة المبدئية لأسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية وفتح باب الطعون أمام القضاء الإداري، على أن يفصل فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو، حسبما نشرت " المصري اليوم ".

كما يعتبر الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.

يذكر أنه طبقا للمادة " 25 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.

و أنه طبقا للمادة " 26 " من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية.