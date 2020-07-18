  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:44 ص
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور: هعمل برنامج اسمه الساعاتي

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

صورة كنيسة بإيطاليا

المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

أديب

أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

عبدالله بن محمد المطلق

سؤال مفاجيء لعضو هيئة كبار العلماء عن السحاق والشذوذ.. بماذا أجاب

أحمد كريمة

هل تجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟.. كريمة يرد

3 سيارات إطفاء أخمدت حريق السيدة زينب

إخماد حريق هائل بأحد العقارات بالموسكى

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العليا للانتخابات تعلن عدد المترشحين لمجلس الشيوخ

#

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أعداد المتقدمين لانتخابات الشيوخ

#

فقيه دستوري يكشف تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ

#

البرلمان يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

 يغلق في الثانية من ظهر اليوم السبت باب تلقي أوراق الترشيح علي مقاعد مجلس الشيوخ  عقب انتهاء المدة القانونية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تم تحديدها بـ 8 أيام بدأت 11 يوليو وتنتهي اليوم ، علي أن تعقد الانتخابات في 9 أغسطس القادم .

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات  أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع الجاري لإعلان قائمة المبدئية لأسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية وفتح باب الطعون أمام القضاء الإداري، على أن يفصل فى الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو، حسبما نشرت " المصري اليوم ".

كما يعتبر الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.

يذكر أنه طبقا للمادة " 25 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.

و أنه طبقا للمادة " 26 " من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء
» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم
» مذيعة الجزيرة تثير الجدل بعد حديثها المفاجيء عن صدام حسين
» اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟
» أسطورة الأهلي: القذر بيشتم أمي ومش هسيبه
» فنانة شهيرة: أنا ساكتة احتراما لنفسي
» مرتضى يكشف ما سيفعله لو خسر الزمالك قضية نادي القرن
» إصابات كورونا تتجاوز 13.91 مليون على مستوى العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية