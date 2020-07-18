المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

18 يوليه 2020 - 08:46 ص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين من باب التماسك بين أطياف المجتمع، معقبا:" الإسلام أمرنا بالحفاظ على دور العباد".



وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلا:"نحن مأمورون بالحافظ وترك الناس وما يؤمنون ويعتقدون لأن قضية الإيمان في القلب استشهادًا بقول الله سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين)".



وتابع "التشريع الإسلامي يستوعب الهويات المختلفة وأكد على التجاور والامتزاج داخل المسجد وفي داخل مجتمع المدنية" .



وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من نصارى نجران وحانت وقت صلاتهم سمح لهم بالصلاة داخل مسجده النبوي وفي هذا رسالة على أن الإيمان هو عمل قلبي.

