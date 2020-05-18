» 2593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

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إصابات

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كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 57345 حالة حتى الآن ، بينها 28277 حالة نشطة، منها 237 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 3026 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 28748 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 320 حالة.


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