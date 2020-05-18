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"التضامن" تطلق قافلة الخير بالتعاون مع وزير الشباب وعلي جمعة

الحياة السياسية

وزيرة التضامن و وزير الشباب و الدكتور علي جمعة
وزيرة التضامن و وزير الشباب و الدكتور علي جمعة
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متابعات- أمينة عبد العال

الشباب والرياضة

علي جمعة

التضامن

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة الخير إلى 8 محافظات في الصعيد بمشاركة  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير عبر الفيديو كفونفراس، وتعد هذه القافلة ثالث قافلة تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن القافلة تحركت نحو 8 محافظات هي المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر، وتضم 1250 طن من المواد الغذائية، وتستهدف أكثر من 2 مليون وجبة، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع 125 ألف كرتونة مواد غذائيه لصالح الأسر الأكثر استحقاقا.

وأكدت القباج أن انطلاق قافلة مصر الخير اليوم بعد انطلاق قوافل يأتي تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في جميع المحافظات، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص وإحساسه بالمسئولية المجتمعية في هذه الأزمة هو شئ مثمن ومقدر، مؤكدة على استمرار الدعم في الأسابيع المقبلة في جميع المحافظات الوجه القبلي.

وأضافت القباج أن تلك القافلة هي الثامنة التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل الوزارة مع 20 جمعية ومؤسسة، موضحة أن التعاون يعطي قوة كما أنه يعطي رسالة إيجابية للعالم كله أننا متحدون في مواجهة أي أزمة، وشعارنا مصر بلا عوز أو جوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" يسعدنا تواجدي اليوم في إطلاق القوافل الغذائية والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع مؤسسة مصر الخير، و أتمني التوفيق لبلادنا ووطننا".

وأضاف أن قوافل الخير تأتي ضمن سلسلة كبيرة قامت بها الدولة المصرية لدعم الفئات المستحقة والأولي بالرعاية ظل أزمة كورونا وشهر رمضان، مشيرا إلي أن هناك توجيه رئاسي للحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني ودعمها.

من جانبه وجه الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة علي المشاركة في إطلاق قوافل الخير كما وجه الشكر للمحافظين، ولكل من يسعى لدعم أوجه الخير في مصر، للنهوض بها ودعم المحتاجين.

وأكد جمعة سعادته بهذا التعاون من أجل دعم الفقراء والمحتاجين، والذي يحقق النصيحة الربانية تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مؤكدا أن الله يبغض الفساد في الأرض، ويحب عمارة الأرض في المقابل، ونحن جميعا مستخلفين في الأرض للعمار، مطالبا بالاستمرار في الأعمال الخيرية

وأشاد بالتعاون المبارك بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام ورجال الأعمال والقطاع الخاص، الذي يودي لهذا الخير. 


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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