» "المشمش".. فاكهة لن تستطيع الاستغناء عنها إذا عرفت فوائدها

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المشمش
المشمش
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متابعات- أمينة عبد العال

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ضغط الدم

السكتة الدماغية

المشمش

"ابقي قابلني في المشمش".. كلمات اعتدنا سماعها عند الحديث عن أمر صعب الحدوث وسبب ارتباطه بـ" المشمش" لأنها الفاكهة الوحيدة التي يكون تواجدها بالأسواق أسابيع قليلة وقد لا تلاحظ وجودها في الأسواق.

وبالرغم من ذلك يعتبر المشمش من الفواكه المهمة جدا لصحة الإنسان إلي جانب قدرتها علي شفاء العديد من الأمراض.

ومن أهم الأمراض التي يعمل المشمش على علاجها مرض ضغط الدم لغنائه بالبوتاسيوم المفيد لصحة القلب والشرايين والذي يساعد في علاج ارتفاع الضغط والتقليل من احتباس السوائل.

و2 ثمرة من المشمش توفر 70 جرام من البوتاسيوم وهو من أهم المعادن المفيدة لمرض الضغط المرتفع فهي تحافظ علي توازن السوائل بالجسم ويمنع الانتفاخ والتورم المصاحب لضغط الدم المرتفع ويحافظ علي ضغط الدم الطبيعي.

كما يعمل علي خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24% كما يحافظ علي مرونة الشرايين والوقاية من ضيقها وتعرضها للتصلب من خلال تحسين ضخ الدم إلي جميع أجزاء الجسم عبر الشرايين وتوصيل الدم لجميع الأعضاء لتقوم بوظائفها الحيوية.

 


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