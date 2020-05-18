» فنانة شهيرة تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل

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ريهام حجاج
ريهام حجاج
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عمليات تجميل

ريهام حجاج

لما كنا صغيرين.

خرجت الفنانة ريهام حجاج، عن صمتها، لترد على انتشار شائعات حول خضوعها لعمليات تجميل في شفافها.

وكتبت ريهام حجاج في تعليقات في جروب خاص للفتيات ردا على طبيبة تجميل: "أنا حاجيلك العيادة والله والله بجد اعملي اللي انت عايزاه بس تديني شهادة اني مش حاطة filler انت بتفهمي واكيد كلامك مصدق".

وتابعت: "مش عشان حاجة والله عشان بس كل شوية بتعمللي تاج علي كومنتس بتقول اني حاقناهم وكفاية كدا".

ويَعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏


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