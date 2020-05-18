  • الإثنين 18 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

إعلامي سعودي يسخر من مرتضى منصور..ماذا قال؟

تعرف على مُرتب رئيس الصين بعد زيادة الـ60%

100 دولة تتفق على قرار موحد ضد الصين

ثراء جبيل

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "مفيش تمثيل من غير علاقات حميمية"

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: يجب ألَّا يُفتح باب الإمارة لمن ليس أهلاً لها

الدولار

الدولار يختم تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع غير مسبوق

البحر إلى مقبرة للروهينجا بسبب فيروس كورونا

مرصد الأزهر: هل يتحول البحر إلى مقبرة للروهينجا بسبب فيروس كورونا ؟!

محمد معيط

"المالية" تزف خبرا سارا للمواطنين

صورة من الفيديو

شاهد.. ممرضة توثق رحلتها مع كورونا حتى الوفاة

الإفتاء

الإفتاء:الرسول توعد من يقوم بالاستيلاء علي أراضي الدولة

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

وثيقة مسربة.. 116 دولة تدعم دعوة التحقيق في أصول كورونا

عن سحب الدفاتر..

نقيب المأذونين: ده كلام فاضي ومسكنا صاحب الشائعة

آخر الأخبار

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي

#

نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

#

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن " الطلاق" بعد كورونا

الزواج

إكسترا نيوز

اسلام عامر

نقيب المأذونين

رد إسلام عامر، نقيب المأذونين، على الأنباء التي تناولها البعض مؤخرا بشأن إنه سحب دفاتر المأذونين، لمنع عقود الزواج، قائلا: "كل ما يثار مجرد شائعات"، معقبا: "إحنا بقينا بلد شائعات، ده واحد فاضي ماسك التليفون وعمال يكتب أي حاجة".

وأضاف " عامر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخص الذي أصدر شائعة سحب دفاتر المأذنونين، شخص منتحل صفة مأذون وتم التوصل إليه.

وتابع: "هناك أشخاص ينوون عقد قرانهم في شهر سبتمبر المقبل، وبعد سماعهم لتلك الشائعات رغبوا في تقديم المواعيد، لافتا إلى أن كل المأذونين يتخذون كل الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل مجلس الوزراء، ويتم منع التجمعات أثناء عقد القران للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا" 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 2593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» "المشمش".. فاكهة لن تستطيع الاستغناء عنها إذا عرفت فوائدها
» فنانة شهيرة تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل
» نقيب المأذونين: ده كلام فاضي ومسكنا صاحب الشائعة
» مع كلب.. أحمد مكي يثير الجدل بصورة جديدة
» ما حكم من أفطر عمدا في رمضان؟
» عبده الحامولي.. اكتسب شهرته بعد وفاته
» الكهرباء: 11378 قضية سرقة تيار كهربائي
» اليوم.. العالم يشاهد متاحف مصر
» مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال
» فنانة شهيرة تكشف مفاجأة فى برنامج رامز مجنون رسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية