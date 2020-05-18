  • الإثنين 18 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

إعلامي سعودي يسخر من مرتضى منصور..ماذا قال؟

تعرف على مُرتب رئيس الصين بعد زيادة الـ60%

100 دولة تتفق على قرار موحد ضد الصين

ثراء جبيل

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "مفيش تمثيل من غير علاقات حميمية"

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: يجب ألَّا يُفتح باب الإمارة لمن ليس أهلاً لها

الدولار

الدولار يختم تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع غير مسبوق

البحر إلى مقبرة للروهينجا بسبب فيروس كورونا

مرصد الأزهر: هل يتحول البحر إلى مقبرة للروهينجا بسبب فيروس كورونا ؟!

محمد معيط

"المالية" تزف خبرا سارا للمواطنين

صورة من الفيديو

شاهد.. ممرضة توثق رحلتها مع كورونا حتى الوفاة

الإفتاء

الإفتاء:الرسول توعد من يقوم بالاستيلاء علي أراضي الدولة

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

وثيقة مسربة.. 116 دولة تدعم دعوة التحقيق في أصول كورونا

ما حكم من أفطر عمدا في رمضان؟

الصفحة الأخيرة

دولة إسلامية تعلن السبت أول رمضان
دولة إسلامية تعلن السبت أول رمضان
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

اللهم "اهدنا الصراط المستقيم"

#

حقيقة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

#

الإفتاء تجيب: ما حكم نقل الدم في رمضان؟

#

السعودية: قد نعلق صلاة التراويح في رمضان بالمملكة

رمضان

فطار

كفارة

أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على سؤال: "ما كيفية تكفير الذنوب تارك الصلاة عمدا"؟. 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن عدم الصيام عمدا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح وإذا كان الإنسان يعلم عدد أيام الصيام اتلي لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء وإذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما امكن وإلا فالواجب عليه ان يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه . 

أوضحت دار الإفتاء حكم صيام من لا يصلي في شهر رمضان، مؤكدة أن الصلاة عماد الدين، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها، منوهة بأنه اشتد وعيد الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.

وأضافت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع فيمن صام ولم يصل، هل صومه مقبول؟»، أن الإسلام لا يتجزأ و المسلم العاقل لا يقبل لنفسه إطلاقًا أن يتقيد بجانب من الإسلام ثم يتحلل من جانب آخر ؛ لأنه يكون في هذه الحالة كمن يعترض على الله جل جلاله .

مبطلات الصيام تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهور السابق، إن من أفطر عمدًا في نهار رمضان، آثم شرعًا، ووجب عليه قضاء الأيام التي فطرها دون كفارة.

وشدد «جمعة» في فتوى له، على أنه يجب عليه القضاء فور انتهاء رمضان ويوم العيد؛ لأنه معصية ويجب أن يبادر صاحبها إلى التوبة، وإنما يكون ذلك بالقضاء، والندم، والاستغفار، والعزم على عدم العودة إلى المعصية.

وأشار إلى أن الإمام الشافعي فهم حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أنه من أفطر يوما بدون عذر لا يكفيه صيام 11 شهرًا عند إفطار اليوم الواحد، فليس عليه إلا التوبة وقضاء اليوم الذي أفطره.

ولفت إلى أن الكفارة الكبرى تكون بصيام 60 متتالية لمن جامع عمدًا في نهار رمضان، وعند الشافعية الكفارة على الزوج ولا تجب على المراة إلا قضاء يوم واحد، لأن حديث الأعرابي لما جاء يسأل عن الكفارة أمره هو بالكفارة، ولم يسأل عن زوجته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 2593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» "المشمش".. فاكهة لن تستطيع الاستغناء عنها إذا عرفت فوائدها
» فنانة شهيرة تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل
» نقيب المأذونين: ده كلام فاضي ومسكنا صاحب الشائعة
» مع كلب.. أحمد مكي يثير الجدل بصورة جديدة
» ما حكم من أفطر عمدا في رمضان؟
» عبده الحامولي.. اكتسب شهرته بعد وفاته
» الكهرباء: 11378 قضية سرقة تيار كهربائي
» اليوم.. العالم يشاهد متاحف مصر
» مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال
» فنانة شهيرة تكشف مفاجأة فى برنامج رامز مجنون رسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية