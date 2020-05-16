صاحب أول هدف في الدوري الألماني يحتفل على طريقة كورونا

16 مايو 2020 - 10:10 م

سجل النرويجي، إرلينج براوت هالاند، أول هدف في الدوري الألماني لكرة القدم ظهر السبت، بعد أسابيع من تعليق نشاط كرة القدم في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





لكنه حرص على الامتثال لقواعد الاحتفال الجديدة في أعقاب تسجيل الهدف، خلال المباراة التي فاز فيها وروسيا دورتموند على شالكه بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





وبينما كان هالاند يبتعد تمامًا كما فعل في كثير من الأحيان هذا الموسم، فإن ما تبع ذلك كان مختلفًا كثيرًا عن الاحتفالات المعتادة بسبب القواعد المعمول بها في الدوري الألماني.







وكجزء من التدابير المعمول بها للحماية من تفشي فيروس كورونا، لا يُسمح للاعبين بالاحتفال بتسجيله مع زملائه. وركض إلى الزاوية أثناء الإشارة إلى المدرجات الفارغة. وأخذ يرقص بينما انتظر زملائه على مسافة مترين على الأقل.





ونجح بروسيا دورتموند في الفوز برباعية نظيفة على شالكة في الجولة 26 من المسابقة، حيث رفع صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب رصيده إلى النقطة 54، وقلص فارق النقاط مع المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ55 نقطة. وفي حال تعثر البافاري أمام يونيون برلين سيظل فارق النقاط نقطة واحدة.







