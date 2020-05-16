الطقس السيئ يعصف بالصعيد.. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

وشهدت محافظة أسوان، أيضًا، حالة من الطقس السيئ، بدأت برياح شديدة محملة بالرمال والأتربة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وخاصة على الطرق الصحراوية.





ورفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وأي تداعيات محتملة لها.





وأصدرت المحافظة تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر وخاصة المسافرين على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" وطريق أبو سمبل.

شهدت محافظات بالصعيد اليوم السبت موجة طقس سيئ، تسببت في رفع درجة الاستعداد القصوى.سوهاجوشهدت كافة قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج، موجة من الطقس السيئ، مصحوبة برياح شديدة محملة بالرياح والرمال وسقوط الأمطار الرعدية.كما صاحب هذه الأجواء انقطاع للتيار في عععد من القرى والمراكز، فضلًا عن ارتفاع في درجة حرارة الجو وانخفاض في مستوى الرؤية على الطرق.وشهدت غالبية قرى ومدن ومراكز سوهاج سقوط أمطار متوسطة وكانت غزيرة على المراكز والقرى المتاخمة للجبال خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر بمراكز دارالسلام.وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم عن رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى .قناوشهدت محافظة قنا حالة من الطقس السيئ، إذ ضربت رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال تبلغ سرعتها 18 كم/ ساعة المدن والمراكز، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر على الطرق الرزاعية والصحراوية.ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جميع المديريات والهيئة والوحدات المحلية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات، إيماء إلى تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.وأشار محافظ قنا في بيان صحفي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق والتنسيق وإخطار مركز العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة مع الجهات المشاركة والأخطار الدوري، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري وحتى وصول الدعم الكامل لتغطية الحدث.أسوان



