» ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم السبت، لتسجل رقمًا قياسيًا، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 21 سجل اليوم 757 جنيها، مقابل 755 جنيها للجرام، أمس، ليسجل بذلك أعلى مستوى له في تاريخه.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 649 جنيها، وعيار 24 إلى 865 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6056 جنيها.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي لأعلى مستوى له، إلى قفزة حققها سعر الذهب العالمي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.


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