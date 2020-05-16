  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صاحب أول هدف في الدوري الألماني يحتفل على طريقة كورونا

صاحب أول هدف في الدوري الألماني يحتفل على طريقة كورونا

سوهاج اليوم

الطقس السيئ يعصف بالصعيد.. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

أسامه الشيخ

«أسامة الشيخ»: سجنت بسبب «القرضاوي».. وزرت إسرائيل لأسباب إنسانية

أرشيفية

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

كورونا ايطاليا

مفاجأة سارة بشأن "كورونا" في إيطاليا

وزيرة الصحة

«الصحة» تعلن تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

أرشيفية

«البنتاجون» يعترف: أمريكا ستخسر الحرب مع الصين

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

مدير عزل الإسماعيلية يوجه رسالة إنسانية للأطباء

آخر الأخبار

مدير عزل الإسماعيلية
مدير عزل الإسماعيلية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الجندي" يوجه رسالة لوزير الأوقاف بشأن منع إذاعة القرآن

#

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

#

وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

#

"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

الأطباء

فيروس كورونا

مدير عزل

عزل الإسماعيلية

رسالة إنسانية

بعث مدير مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الاسماعيلية، الدكتور علي حطب، برسالة إنسانية جديدة لزملائه الأطباء في جميع القطاعات الطبية.

وقال مدير مستشفى أبو خليفة للعزل: "اخرجوا من سكناتكم أيها الأطباء، انتفضوا وانضموا لكل مستشفيات العزل، قائما: "متعة كبيرة محروم منها كتير مننا، وهي نعمة تخفيف معاناة مريض ابتلاه الله بوباء".

وأكد أنه خلال عمله بمستشفى ابو خليفة للعزل ومستشفى النجيلة تم استقبال الكثير من مرضى كورونا بأعراض مختلفة وبأعمار مختلفة وثقافات مختلفة المرضي في أمس الحاجة للأطباء والتمريض والتخفيف عنهم.

وخاطبهم حطب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قائلا: "أخاطب زمايلي الأطباء في الصحة والمعاهد التعليمية والجامعات والأطباء المستقلين، انضموا لينا ساعدوا في علاج مرضى فيروس كورونا، قدر المستطاع اتطوعوا في المستشفيات لان ده دورنا دلوقتي".

وأضاف: "عارف أننا ظلمنا كتير بس مش وقت العتاب، عادي جدا لو حد فينا اتصاب بالفيروس، الموت في ميعاد بدون فيروس أو مقدمات.

وأوضح، ان المريض ممكن يكون قريب او احد من الأطقم الطبية، ونتمني خدمته.

وأضاف حطب: "دي جائحة وهتعدي بكرم ربنا علينا ومجهودكم وعلمكم".

وتابع مدير مستشفى أبو خليفة: "في احد المرضي كنت بتعامل معاها وبتكح وحالتها صعبة واول ما نفسها تتحسن اول كلمة قالتها متعالجنيش لو هعديك أو هضرك، قلتها ابدا متخفيش، دعت لكل الأطباء، وهذا هو الجزاء الأفضل واللي احنا محتاجينه للاخرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. نقل نجل «دينا» إلى المستشفى ووالدته تحذر من هذا الأمر
» ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
» تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» كورونا.. أعلى معدل للإصابات في يوم واحد بالإمارات
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تسجيل 41 وفاة بسبب "كورونا" في تركيا
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» كندا تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض
» مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية