مدير عزل الإسماعيلية يوجه رسالة إنسانية للأطباء

بعث مدير مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الاسماعيلية، الدكتور علي حطب، برسالة إنسانية جديدة لزملائه الأطباء في جميع القطاعات الطبية.

وقال مدير مستشفى أبو خليفة للعزل: "اخرجوا من سكناتكم أيها الأطباء، انتفضوا وانضموا لكل مستشفيات العزل، قائما: "متعة كبيرة محروم منها كتير مننا، وهي نعمة تخفيف معاناة مريض ابتلاه الله بوباء".

وأكد أنه خلال عمله بمستشفى ابو خليفة للعزل ومستشفى النجيلة تم استقبال الكثير من مرضى كورونا بأعراض مختلفة وبأعمار مختلفة وثقافات مختلفة المرضي في أمس الحاجة للأطباء والتمريض والتخفيف عنهم.

وخاطبهم حطب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قائلا: "أخاطب زمايلي الأطباء في الصحة والمعاهد التعليمية والجامعات والأطباء المستقلين، انضموا لينا ساعدوا في علاج مرضى فيروس كورونا، قدر المستطاع اتطوعوا في المستشفيات لان ده دورنا دلوقتي".

وأضاف: "عارف أننا ظلمنا كتير بس مش وقت العتاب، عادي جدا لو حد فينا اتصاب بالفيروس، الموت في ميعاد بدون فيروس أو مقدمات.

وأوضح، ان المريض ممكن يكون قريب او احد من الأطقم الطبية، ونتمني خدمته.

وأضاف حطب: "دي جائحة وهتعدي بكرم ربنا علينا ومجهودكم وعلمكم".

وتابع مدير مستشفى أبو خليفة: "في احد المرضي كنت بتعامل معاها وبتكح وحالتها صعبة واول ما نفسها تتحسن اول كلمة قالتها متعالجنيش لو هعديك أو هضرك، قلتها ابدا متخفيش، دعت لكل الأطباء، وهذا هو الجزاء الأفضل واللي احنا محتاجينه للاخرة".