  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صاحب أول هدف في الدوري الألماني يحتفل على طريقة كورونا

صاحب أول هدف في الدوري الألماني يحتفل على طريقة كورونا

سوهاج اليوم

الطقس السيئ يعصف بالصعيد.. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى

أسامه الشيخ

«أسامة الشيخ»: سجنت بسبب «القرضاوي».. وزرت إسرائيل لأسباب إنسانية

أرشيفية

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

كورونا ايطاليا

مفاجأة سارة بشأن "كورونا" في إيطاليا

وزيرة الصحة

«الصحة» تعلن تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

أرشيفية

«البنتاجون» يعترف: أمريكا ستخسر الحرب مع الصين

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

مفاجأة سارة بشأن "كورونا" في إيطاليا

آخر الأخبار

كورونا ايطاليا
كورونا ايطاليا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إعلامي سعودي يزف خبرًا سارًا للمواطنين والوافدين والمقيمين بشأن كورونا

#

إيطاليا.. 179 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 30 ألفا و739

#

إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

زفت السلطات الإيطالية، بشرى سارة اليوم السبت، فيما يتعلق بفيرروس كورونا المستجد.
وأعلنت الحكومة، في مرسوم عن السماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم . 
كما سيسمح بالسفر عبر المناطق ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه. وقد كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا صارمة لمنع التنقل على الصعيد الوطني في مارس الماضي .
وسجلت البلاد  31600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير.
وافقت الحكومة الإيطالية السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتجه فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، إذ ستسمح بالسفر بلا عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم.

وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى.

ولقد توفي أكثر من 31600 إيطالي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير/شباط وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. نقل نجل «دينا» إلى المستشفى ووالدته تحذر من هذا الأمر
» ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
» تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» كورونا.. أعلى معدل للإصابات في يوم واحد بالإمارات
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تسجيل 41 وفاة بسبب "كورونا" في تركيا
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» كندا تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض
» مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية