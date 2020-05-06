» قبل زواجه أبلغ بإصابته بالإيدز .. ماذا حدث للعروس

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أخبار السعودية

الطبيب

الايدز

الشاب

التحاليل.

بعد خضوعه لفحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات القنفذة  بالسعودية، أبلغ مواطن سعودي بطريق الخطأ أنه مصاب بمرض الإيدز وفيروس الكبد، ما تسبب في انهياره.

كما تم استدعاء خطيبته ووالدها وإفادتهما بأنه غير صالح للزواج، ما أدى إلى تعطيل زواجه.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد ناشد الشاب الجهات المعنية، بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الطبيب الذي تسبب في تضرره بهذا الشكل قبل أن يعتذر له ويخبره بأن نتيجة الفحص كانت خاطئة.

بينما أكدت صحة القنفذة  أن الشاب حضر بالفعل لعمل الفحص وكانت النتيجة الأولية اشتباه في عدوى فيروسية.

وأوضحت أنه تم أخذ عينة تأكيدية حسب القواعد المتبعة وجاءت النتيجة سلبية أي عدم صحة الاشتباه بالمرض.

فيما أنكر الطبيب إبلاغ الشاب بالإصابة بالإيدز والفيروس الكبدي الوبائي، منوها أنه أبلغه بإصابته بالأنيميا المنجلية وأنه تم تسليمه نتيجة الفحص في الموعد المحدد.

كما أشار الطبيب إلى أنه طالب عروسه بالعلاج من نقص الحديد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 8 أسابيع خشية حدوث مشاكل عند الإنجاب نتيجة إصابة الشاب هو الآخر بالأنيميا المنجلية.


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