إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

06 مايو 2020 - 02:21 م





أعلن المكتب الصحفي لوزارة الثقافة الروسية، اليوم الأربعاء أن وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا أصيبت بفيروس كورونا.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية، أنَا أوساتشيفا: "وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل عن بعد. نتائج تحاليل كوفيد-19 إيجابية".





وأضافت: "الوزيرة تتواجد بالمنزل وتتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس، وتشارك في جميع اللقاءات والمفاوضات عن طريق الفيديو، ولا حديث عن دخولها المستشفى".



وفي 22 يناير الماضي تم تعيين أولغا ليوبيموفا، التي كانت تشغل منصب رئيس قسم السينما في وزارة الثقافة الروسية، وزيرة للثقافة في الحكومة الروسية الجديدة، خلفا لفلاديمير ميدينسكي الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2012.





ولدت أولغا ليوبيموفا في 31 ديسمبر 1980، والتحقت بقسم الدراسات المسرحية (GITIS (RATI في عام 2001، وتخرجت منه عام 2007، عملت في التلفزيون كمراسلة للقناة الروسية الثالثة في برنامج TVC، كما كانت تقدم برامج "Moscow-2009" و"City and People" على القناة التلفزيونية "Capital"، كما كانت تقدم عددًا من البرامج على القناة الروسية الثالثة.







