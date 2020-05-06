بينها دولة عربية.. إيران ترسل مساعدات لـ 3 دول لمكافحة كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران أرسلت معدات طبية كمساعدة إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا في إطار جهود مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا.. ووعد أيضا وزير الخارجية ظريف بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن وإيران أرسلت بالفعل معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا.. إيران ستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها".


وقال  مدير الأعمال في شركة Daneshbonian" الإيرانية ياشا فرخزاد، أمس الثلاثاء: "بعد إنتاجنا أجهزة اختبار فيروس كوفيد 19 وصلنا أكثر من 60 طلبا من دول خارجية لتصدير هذه الأجهزة إليهم، واليوم صدرنا 40 ألف جهاز اختبار لكشف فيروس كورونا إلى ألمانيا".


وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، قد أعلن، في وقت سابق، أن أجهزة تشخيص فيروس كورونا (كيت) المصنوعة في إيران ستصدر خلال الأسابيع القادمة إلى ألمانيا وتركيا أيضا بشكل رسمي.


وأضاف: "إيران حققت الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج أجهزة التشخيص، وبإمكانها من الآن فصاعدا تصديرها الى معظم الدول، دون اي محدودية في الكميات المصدرة".

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