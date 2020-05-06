زلزال قوي يضرب إيران

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وكالات- الدويني فولي

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ضحايا

إصابات

زلزال

أفادت وسائل إعلام إيران، بأن البلاد تعرضت، اليوم الأربعاء، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، إن الهزة الأرضية وقعت غربي البلاد، بالقرب من مدينة فيروز آباد.

وأشات الوكالة إلى أن الزلزال كان على عمق سبعة كيلومترات، بينما لم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن 25 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح الأحد الفائت، مشيرا إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد أعلن أن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.

ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

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