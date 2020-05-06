وزيرة الهجرة: "هذه هي الضربة القاضية"

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نبيلة مكرم

الأولى

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العالقين بالخارج الآن هم المواطنون الذين سافروا زيارة أو بغرض علاج أو لحضور مؤتمرات علمية وثقافية والطلاب.
وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر استقبلت بالأمس أول طائرتين عائدين من الكويت يحملون مواطنين مخالفين للإقامة، مشددة على أن هناك تكليفا من رئيس مجلس الوزراء، بعودة المصريين الراغبين في العودة، ووجه بتكثيف الرحلات وفتح خطوط سير الطيران".
وتابعت: "نتفهم طلبات أولادنا في الخليج خاصة في الكويت والسعودية، وكنا نعمل بهدوء وحذر ودقة لإعادتهم سالمين، ودراسة وتحديد أماكن عزلهم، مناشدة المصريين في الخارج بضبط النفس، وعدم الانسياق خلف الشائعات، معتبرة أن إعلان الجدول الزمني لعودة المصريين في الخارج ضربة قاضية لمحاولة زعزعة ثقة المصريين في وطنهم.

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