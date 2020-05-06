» استاد القاهرة يتصدر استفتاء "ماركا" لأجمل ملعب بالعالم

06 مايو 2020 - 01:29 م

تصدر استاد القاهرة الدولي، استفتاء أجمل ملعب في العالم، متفوقًا على 40 ملعبًا في تصويت صحيفة ماركا الإسبانية.

وكتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر "تويتر": "تصعد باستاد القاهرة للمركز الأول متفوقاً على 40 ملعبًا عالميًا حيث تخطى سنتياجو بيرنابيو بثلاثة أضعاف الأصوات".

وكان استاد سانتياجو بيرنابيو، ملعب ريال مدريد، متصدر التصويت أمس، بأكثر من 8 آلاف صوت.

ويعد استاد القاهرة هو الملعب الوحيد المرشح في مصر، في استفتاء أجمل استاد في العالم ضمن 40 ملعبًا.