جمعة: الأكل الصحي سبب لاستجابة الدعاء

06 مايو 2020 - 01:23 م

أكد الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا لطيب الطعام، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء".



وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن الأكل الصحي يؤثر في حياة الإنسان، وتبعده عن المرض، وتمكنه من القيام بالواجبات، وتجعل صحته أفضل، ورزقه أوسع، لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى.



وتابع: "الطعام له وجوه عدة من أهمها أن يكون طيبًا في نفسه وفي مصدره وإيراده ورزقه، ونبتعد عن أن يأكل أولادنا الحرام؛ لأن كل جسم نبت من حرام النار أولى به، موضحا أن الأكل الصحي هو أزكى طعام وهو الأكل الصحي الطيب الذي ينفع ولا يضر، معقبا: "الأكل الصحي سبب استجابة الدعاء".

