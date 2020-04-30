ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

30 أبريل 2020 - 06:26 م

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 30 إبريل 2020، ثباتا على نفس سعر ختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.



وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.70 جنيه للشراء.



15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة



15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

