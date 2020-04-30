» بحكم القضاء.. ألمانيا تستعد لفتح دور العبادة رغم "كورونا"

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دور العبادة

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 تستعد السلطات الألمانية لإعادة فتح أماكن العبادة بشروط، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من صدور قرار قضائي يعاقب على غلق هذه الأماكن بشكل كلي، رغم تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي قوله إن وثيقة أعدتها السلطات تسمح بإقامة التجمعات الدينية مجددا، بشرط احترام مسافة التباعد بين رواد تلك الأماكن، وارتداء الكمامات الواقية.

وأضاف المصدر أن الحكومة الألمانية ستصدق على الوثيقة المذكورة بعد ظهر اليوم الخميس.

وعادت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى الارتفاع، إذ سجلت 1478 إصابة جديدة، و173 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.


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