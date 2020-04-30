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بلاغ للنائب العام ضد انتصار وبدرية طلبة

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انتصار وبدرية طلبة
انتصار وبدرية طلبة
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محمد فضل- متابعات

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انتصار

بلاغ

النائب العام

بدرية طلبة

قدّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي إلى إدارة حقوق الإنسان، بمكتب النائب العام، ضد مقدمتي برنامج "البروفة"، الممثلتين ?إنتصار?و?بدرية طلبة?، لإهانتهما المباشرة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.

حيث جسّد أحد الممثلين شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية، واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في إحدى الحلقات من البرنامج.

وطالب المجلس القائمين على صناعة الإعلام? والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان، مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي، وحذف كل ما يسيء إليهم في هذه الأعمال، قبل عرضها.


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