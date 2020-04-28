منع حلقة سيد عبدالحفيظ من العرض في برنامج رامز

28 أبريل 2020 - 04:09 م

كشف خالد الغندور، المذيع بقناة "الزمالك"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كان أحد ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال على شاشة إم بي سي.

وقال "الغندور" خلال برنامجه "زملكاوي"، الذي يقدمه على قناة "الزمالك"، إن "عبدالحفيظ" ألغى عرض حلقته بعدما تعهد لمسئولى البرنامج برد المبلغ الذى تقاضاه، بعدما شعر أنه لا يليق أن يظهر به، معتبرًا أنه من العيب أن يظهر لاعبون مرتبطون مع أندية ومناصب رياضية في هذه البرامج كضيوف.

وعلق الغندور على ظهور مدير الكرة بالأهلي في البرنامج قائلاً: "لا يجوز لمدير كرة في ناد كبير أن يضع نفسه في هذا الوضع وهو من يقوم بتغريم اللاعبين لظهورهم في البرامج بدون إذن".

وذكر أنه أفسد من قبل إحدى حلقات رامز جلال حينما حاول استضافته، قائلا" "بوظت قبل كده حلقة لرامز جلال في شرم الشيخ، وقررت أرجع للقاهرة في نفس الطيارة".

وأوضح، أن جمهور الأهلي تعامل مع علي معلول بعد الحلقة التي فضل فيها الثعبان على اللعب للزمالك، وكأنه بطل، واستدرك قائلاً: "كان ممكن يقوله تمضي للصفاقسي ولا التعبان؟ ما ده ناديه، أصل هو يعني مش مولود أهلاوي.. بس ده ضحك على الدقون وإحنا بنحب اللي يضحك علينا.. وأنتظر حلقة أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، هل رامز هيقول له (تأخذ الثعبان أم توقع للأهلي؟) ولا لأ؟".