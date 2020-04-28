إعلامية شهيرة: "أبوهشيمة مش مكفي ياسمين صبري"

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أحمد أبوهشيمة

ياسمين صبري

اعلامية كويتية

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة تهاجم فيها الفنانة ياسمين صبري، بعد تصدرها الترند عقب حلقتها مع رامز جلال في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وقالت الإعلامية الكويتية، إن الفنانة ياسمين صبري، حصلت على مبلغ ضخم مقابل ذلك، حيث أشارت أنها حصلت على 2 مليون دولار للموافقة على عرض الحلقة، وقبولها لأجواء التعذيب والخوف الذي بثّه رامز في قلبها، وأن تظهر لجمهورها بهذا الشكل الذي بدت عليه، حسب قولها.

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، :" ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها".

وأثارت تصريحات "العيدان" موجة جدل بين رواج مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجمها البعض بسبب هذه الاتهامات واتهموها بالحقد والنفسنة من الفنانة المصرية، كونها تصدرت الترند وتغزل فيها الجميع، بينما اعتبر البعض أن الأموال تستطيع أن تفعل أي شئ، فيما شكك ىخرون في صحة هذا المبلغ الضخم الذي ادعت حصول ياسمين صبري عليه.


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