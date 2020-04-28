"ساندي" تثير الجدل بمرض غريب: "عندي برد في شفايفي"

28 أبريل 2020 - 03:28 م

أثارت الفنانة ?ساندي?، موجة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، ظهرت فيها بماكياج أبرز جمالها، باستخدام مجموعة من الألوان المتناسقة مع وجهها، كاشفة أنها تعاني من مرض غريب.

وكشفت "ساندي" في تعليقها على الصورة أنها تعاني من حرارة وبرد في "شفايفها" وكتبت: "الواحد بقى آخره يهرش فشعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهر لكم غير وأنا كويسة".

وأثار كلام ساندي سخرية متابعيها خاصة من مرضها ببرد في الشفايف، مشيرين إلى أنها أجرت عملية حقن شفايف لظهوره "شفايفها" منتفخة، وقال البعض إنها أرادت أن تلفت الأنظار لها.