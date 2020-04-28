التضامن: 10 مليون جنيه لتفعيل دور لجان الزكاة

28 أبريل 2020 - 02:44 م

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلي إن البنك يعمل علي تفعيل وتعظيم دور لجان الزكاة التابعة للبنك والتي يبلغ عددها 3412لجنة زكاة علي مستوى الجمهورية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتتولى جمع أموال الزكاة والصدقات الجارية وإنفاقها على الأسر الفقيرة بتقديم المساعدات والمعونات المختلفة لها بهدف الوصول بفريضة الزكاة ولضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.

ولتعزيز دور هذه اللجان لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقرر دعم هذه اللجان بمبلغ عشرة مليون جنيه لتوفير احتياجات الأسر ، والاستمرار في تقديم المشاريع الخيرية التي تقوم بها.

وعن آلية عمل لجان الزكاة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم أشارت القباج انه تم استعداد ما يقرب من أربعة الإلف لجان زكاة تابعه للبنك بتجهيز كراتين مواد تموينية جافة لما يقرب من مليون مستحق زكاة، هذا بجانب توفير أعداد كبيرة من المحاصيل الزراعية ولحوم ، ووجبات غذائية مطهية بديل عن موائد الرحمن ، ومساعدات عينية لتوزيعها علي الأسر المستحقة و توزيع الملابس الجاهزة علي الأيتام وذلك لإدخال الفرحة علي الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم .

وأشادت القباج بالدور الذي تقوم به اللجان لخدمة المجتمع والثواب الذي تناله جراء عملها الإنساني والخيري التطوعي للحد من الفقر ومساعدة المحتاجين.

وأكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين ، وتوزيعها على الأسر المحتاجة فقط بل تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان وتحرص كافة لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.

واشار فاروق ان لجان الزكاة تقوم في الفترة الحالية بدور هام في مواجهه ازمة فيروس كورونا المستجد حيث قاموا بإمداد عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليم جهاز سيولة الدم لمستشفى ابيار المركزي، هذا بالإضافة الي تعقيم القري التابعة لها ضد فيروس كورونا حفاظا علي اهالي القرية بالتعاون مع شباب تلك القرى ، كذلك تقديم لحوم ووجبات للقري التي وضعت تحت الحجر الصحي كما تم دعم العمالة الغير منتظمة والموسمية ، والتي لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة بمساعدات مالية ، وكراتين مواد غذائية جافة ، وكذلك تم توزيع مواد تموينيه جافه علي العماله المضاره بالمراكب والفنادق السياحيه في الاقصر واسوان ، وعمل بيارات صرف للأسر التي تضررت من السيول .