هل يجبر الطفل على الصوم؟.. "الأزهر" يجيب

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الأزهر

شهر رمضان

الصيام


ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، جاء فيه: "ما هو حكم الشرع في إجبار الطفل على الصيام في شهر رمضان".

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد رضا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى خلال برنامج " فتاوى الصيام" ، قائلا: "إنه لا يجوز إجبار الطفل على صيام شهر رمضان".

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الطفل ليس واجبا عليه شرعا أن يصوم لأنه ليس أهلا للتكليف لصغر سنه.

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