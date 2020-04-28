» سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم

يحل الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، ضيف اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض عبر شبكة قنوات MBC مصر.

وكشفت إدارة القناة في بيان عن أن الفنان السعودي حسن عسيري هو ضيف الحلقة الخامسة من البرنامج، الذي يذاع طوال شهر رمضان.

برنامج "رامز مجنون رسمي" يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.

يذكر أن لجنة الشكاوى بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تناقش اليوم التقارير الخاصة بالدراما الرمضانية حول المخالفات التى تم رصدها إضافة إلى الشكاوى التى وردت إليها حتى الآن، وبحث أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقال محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن البرنامج .

من جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ان اجتماع اليوم سيناقش البلاغ المقدم ضد برنامج "رامز مجنون رسمي" بشكل قانونى،ويطبق عليه قانون المجلس،وذلك بعد الاستماع لكافة آراء الاعضاء وتحليل الحلقات التى عرضت طوال الأيام الماضية.

وكانت مستشفى الصحة النفسية قد طلبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى"