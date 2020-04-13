» استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور

اقترح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، برئاسة ألكسندر شيفرين، انطلاق الدوريات الأوروبية خلال شهر يوليو على أن تستأنف مباريات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى أغسطس.
وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" قرر تأجيل جميع المباريات المقررة بين المنتخبات فى يونيو المقبل، سواء الخاصة الملحق المؤهل إلى يورو 2020 التى تأجلت لتقام فى صيف 2021 أو مباريات السيدات، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبى اتفق مع روابط الاتحادات الأوروبية على استعادة انطلاق الدوريات خلال شهر يوليو، بينما سيتم إقامة دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى خلال شهر أغسطس بدون جمهور لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم تحقيق هذه التوقعات، فإن لاعبى كرة القدم سيستمتعون بعطلة لمدة 21 يومًا خلال الأيام الأخيرة من أغسطس والأيام الأولى من سبتمبر قبل البدء، بالفعل فى منتصف سبتمبر فى الموسم التالي.