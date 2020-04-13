الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وقال جبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذها بناء على الإرشادات المستندة إلى المعلومات المعروفة حول فيروس كورونا.

وأكد جبريسوس أن عدوى فيروس كورونا "COVID-19" "تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ"، مؤكدا أن إلغاء أي إجراءات وقائية يجب أن يجري بشكل بطيء أيضا.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية ستصدر غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1.875 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 116 ألف وفاة و435 ألف حالة شفاء.


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