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وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

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جمال قطب
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محمد فضل

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وفاة

وصية

شيخ

جمال قطب

فقدت مصر والعالم الإسلامي اليوم واحدًا من أبرز الدعاة المصريين الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية سابقًا.

حيث أعلن نجله معتصم قطب، وفاته صباح اليوم الإثنين، بشكل مفاجيء، وكتب «معتصم» على حسابه على «فيس بوك»: «تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان».

وكان من أبرز تصريحات الشيخ جمال قطب بعد ثورة 25 يناير 2011 قوله :" الدين والسياسة لا يتعارضان. السياسة أسلوب معيشة والمؤسسة الدينية تمارس الفكر دون أن تمارس السياسة، والأزهر رمز المؤسسة السنية فى العالم كله ولتحقيق نقلة فى فكره يجب أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب لا بالتعيين، وانتخاب شيخ الأزهر يعنى انتخاب مؤسسة كاملة، مع دمج المؤسسة الدينية بدلا من تشتتها".

" أوروبا لم تتقدم إلا بعد فصل الدولة عن الكنيسة التى احتكرت صكوك الغفران، وكان رجال الدين يديرون الحياة بمنطق الإيمان والكفر: من يوافقها مؤمن ومن يخالفها كافر. وهنا فى مصر نحتاج لفصل المؤسسة الدينية عن السلطة فلا تُسيَّس ولا يكون لها ولاء لأى جهة سياسية".


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