فيديو.. ابتهال لـ «تامر حسني» لرفع البلاء

على الرغم من إلغاء حفلاته خلال الفترة الحالية، إلا أن الفنان تامر حسني كان حاضرًا من خلال تسجيل ابتهال ديني لرفع بلاء "كورونا"، الذي أثار الذعر في جميع أنحاء العالم.‏

وأطلق "تامر" على الابتهال، اسم "دعاء عن رفع البلاء"، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، رؤية موسيقية عبد الرحمن شوقي.‏

وكان "تامر" أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل.

وكتب قائلاً: "حرصًا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة ‏الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".