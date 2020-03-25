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فيديو.. ابتهال لـ «تامر حسني» لرفع البلاء

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على الرغم من إلغاء حفلاته خلال الفترة الحالية، إلا أن الفنان تامر حسني كان حاضرًا من خلال تسجيل ابتهال ديني لرفع بلاء "كورونا"، الذي أثار الذعر في جميع أنحاء العالم.‏

وأطلق "تامر" على الابتهال، اسم "دعاء عن رفع البلاء"، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، رؤية موسيقية عبد الرحمن شوقي.‏

وكان "تامر" أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقبلة خلال شهري مارس وأبريل.

وكتب قائلاً: "حرصًا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة ‏الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس".


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