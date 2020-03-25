أعداد المصابين بـ"كورونا" في مصر "مستقرة"

25 مارس 2020 - 07:59 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الصحة أعلنت تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع تمام الشفاء لـ 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أننا لو استمرينا بهذا المعدل للإصابات خلال الأسبوعين القادمين، فهذا يعني أن الأمور مستقرة.

ونوه "الديهي" بأن وزير الإعلام أكد أن أرقام الحكومة المصرية حول إصابات كورونا حقيقية، وهناك لجان من منظمة الصحة العالمية تقوم بالتفتيش علينا، وهذا أبلغ رد رسمي على مروجي الشائعات والمشككين في عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر.