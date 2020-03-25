  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمطار على الإسكندرية

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. تحذيرات من طقس الخميس

رولا محمود

فنانة مصرية شهيرة تصدم الجميع وتعلن إصابتها بـ"كورونا"

السيسي

رسالة عاجلة من "السيسي" للمواطنين

منطقة وسط البلد

شوارع وميادين القاهرة خالية من المارة تزامنًا مع حظر التجوال

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى الأطباء والممرضين

تغريد الطاسان

إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بـ"كورونا"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للمصريين العاملين لديها

بومبيو

أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

قطارات

النقل تعلن مواعيد تشغيل القطارات أثناء حظر التجوال

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مفاجأة.. مصري ينقل كورونا لـ 54 مواطنًا في 6 محافظات

إعلامي عن حظر التجوال: "مش عايزين زيادة في المواليد"

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك: رحلت بعدما ألقى مرتضى الماء في وجهي .. وسيرحل هو أيضا

#

رأي مفاجيء من الشناوي في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

#

أديب عن موجة الطقس السيئ: إحنا مش في سويسرا

#

وزيرة الصحة عن تعليق الدراسة: "مش عايزين سخافات"

حظر التجوال

مواليد

نشات الديهى

إعلامي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بطل هذه المرحلة هو نجم مصر الأول وهو المواطن المصري، وقوامه الرئيسي المرأة المصرية والشباب المصري، مناشدًا المواطنين بالوقوف بجانب وطنهم ومساندته.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن كل شخص عليه دور أساسي في إنجاح منظومة مواجهة فيروس كورونا التي تهدف للحفاظ على هذه الدولة وبقاءها، معقبًا: "من فضلكم أقفوا مع بلدكم، بلدكم محتاجة كل نفس، بيوتنا كلنا محتاجانا، وحظر التجوال فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة، وإعادة الحيوية للأسرة المصرية، وإعادة الترابط الأسري وترميم علاقتنا من جديد، والعودة لقراءة الكتب والصحف والمجلات، عايزين نحول النقمة لنعمة وكل مواطن يضع خطة لإدارة وقته خلال الأسبوعين الذي سيظل فيهم بالمنزل".

وتابع "الديهي ساخرًا، :"مش عايزين بعد 9 شهور نلاقي عدد السكان زاد بسبب قعدة البيت، ولا نسب الطلاق زادت".

ونوه، إلى أن العالم أجمع يشهد موسم نظافة غير مسبوق، والتلوث في أقل درجاته تاريخيًا، وهناك زوايا إيجابية لأزمة فيروس كورونا، وممارستنا الخاطئة في التعامل مع البيئة أصبحت أفضل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اختبارات منزلية لفيروس كورونا خلال أيام
» صاحبة المنزل تطرد الطبيب خوفًا من أن ينقل لها عدوى كورونا
» "الديهي": نبيلة مكرم "مكوك وزاري"
» محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن مؤسس «ويكيليكس»
» إعلامي عن حظر التجوال: "مش عايزين زيادة في المواليد"
» القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه لهذه الفئة
» كندا تسجل 3197 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال يوم
» صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد
» وصول أول طائرة من الكويت مطار القاهرة
» الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا
» ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة