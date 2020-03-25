الديهي: حظر التجوال سيحد من انتشار كورونا

25 مارس 2020 - 07:36 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يبدأ حظر التجوال والتحرك على كافة الطرق والمحاور الرئاسية، منوهًا بأن هناك دعوة رئاسية وحكومية وإعلامية أيضًا بالالتزام بتنفيذ القرار بما يحقق الصالح العام وأمن الوطن والمواطنين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن قرار حظر التجوال كان واجب وضروري وجاء في موعده دون تقديم أو تأخير، معربًا عن ثقته في نجاح تنفيذ قرار حظر التجوال، مشددًا على أنه لأول مرة يكون هناك اجراءات استباقية احترازية بهذه الدقة في مصر، لمواجهة فيروس كورونا، وبتناغم شديد غير مسبوق .

وناشد، المواطنين بمساعدة الجهات الشرطية ومن لها حق الضبطية القضائية الذين يطبقوا القانون من أجل بقاء هذه الدولة بمواطنيها أصحاء معافين، وأن ندعم ونتفهم ونقبل كافة القرارات التي تهدف للحفاظ على صحة المواطن المصري، مشددًا على أن حظر التجوال هو وسيلة من الدولة لضبط التحرك وتقليل الاحتكاك للحد من انتشار فيروس كورونا، وليس غاية.

وتابع، أن فيروس كورونا وباء غير مسبوق، وهناك دول كبيرة عظيمة ركعت وكسرت أعناقها جراء هذا الوباء، معتبرًا أن حظر التجوال دواء مر لا بد أن نتجرعه.